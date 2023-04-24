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«Открыл» бизнес в РФ и вывозил зерно: депутата на Харьковщине будут судить

Общество 10:36   24.04.2023
Оксана Горун
«Открыл» бизнес в РФ и вывозил зерно: депутата на Харьковщине будут судить

Депутату сельсовета, который активно помогал оккупантам в Купянском районе на Харьковщине, грозит до 12 лет тюрьмы.

В суд передали дело депутата Куриловского сельсовета. Его обвиняют в коллаборационизме и пособничестве государству-агрессору. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Депутат, являясь фактическим собственником сельскохозяйственных предприятий, во время оккупации с. Кругляковка Купянского района помогал вражеским войскам. Так, мужчина предложил оккупантам свою помощь в незаконном вывозе украинского зерна. Одна часть урожая передавалась российским военным, другая — в РФ с получением части прибыли военными вражеской армии. Все зерно сотрудники привозили на склады одного из предприятий депутата, а затем оно вывозилось на автомобилях с российскими номерами в сопровождении армии государства-агрессора. Впоследствии депутат даже произвел перерегистрацию своего предприятия по законодательству РФ для уплаты налогов в российский бюджет», — сообщили подробности в пресс-службе прокуратуры.

Депутат-коллаборант из Купянского района Харьковщины

Кроме помощи в разграблении зерна, депутат также передавал захватчикам горючее, автомобили и мясо. Коллаборант предоставил врагу доступ в помещения сельхозпредприятий, чтобы оккупанты могли разместить и ремонтировать свою технику.

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Сейчас помощник захватчиков под стражей. Его будут судить в Киевском районном суде Харькова. Кроме срока в 12 лет, ему грозит конфискация имущества.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 10:36;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутату сельсовета, который активно помогал оккупантам в Купянском районе на Харьковщине, грозит до 12 лет тюрьмы".