“Відкрив” бізнес у РФ і вивозив зерно: депутата на Харківщині судитимуть

Депутату сільради, який активно допомагав окупантам у Куп’янському районі на Харківщині, загрожує до 12 років в’язниці.

До суду передали справу депутата Курилівської сільради. Його звинувачують у колабораціонізмі та пособництві державі-агресору. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

“Депутат, будучи фактичним власником сільсьгосподарських підприємств, під час окупації с. Кругляківка Куп‘янського району допомогав ворожим військам. Так, чоловік запропонував окупантам свою допомогу в незаконному вивезенні українського зерна. Одна частина врожаю передавалась російським військовим, інша — до рф з отриманням частини прибутку військовими ворожої армії. Усе зерно співробітники привозили на склади одного з підприємств депутата, а після цього воно вивозилось на автівках з російськими номерами у супроводі армії держави-агресора. Згодом депутат навіть здійснив перереєстрацію свого підприємства за законодавством рф для сплати податків до російського бюджету“, – повідомили подробиці в пресслужбі прокуратури.

Крім допомоги у розграбуванні зерна, депутат також передавав загарбникам пальне, автомобілі та м’ясо. Колаборант надав ворогові доступ до приміщень сільгосппідприємств, щоб окупанти могли розмістити та ремонтувати свою техніку.

Нині помічник загарбників під вартою. Його судитимуть у Київському районному суді Харкова. Крім терміну 12 років, йому загрожує конфіскація майна.