“Відкрив” бізнес у РФ і вивозив зерно: депутата на Харківщині судитимуть
Депутату сільради, який активно допомагав окупантам у Куп’янському районі на Харківщині, загрожує до 12 років в’язниці.
До суду передали справу депутата Курилівської сільради. Його звинувачують у колабораціонізмі та пособництві державі-агресору. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
“Депутат, будучи фактичним власником сільсьгосподарських підприємств, під час окупації с. Кругляківка Куп‘янського району допомогав ворожим військам. Так, чоловік запропонував окупантам свою допомогу в незаконному вивезенні українського зерна. Одна частина врожаю передавалась російським військовим, інша — до рф з отриманням частини прибутку військовими ворожої армії. Усе зерно співробітники привозили на склади одного з підприємств депутата, а після цього воно вивозилось на автівках з російськими номерами у супроводі армії держави-агресора. Згодом депутат навіть здійснив перереєстрацію свого підприємства за законодавством рф для сплати податків до російського бюджету“, – повідомили подробиці в пресслужбі прокуратури.
Крім допомоги у розграбуванні зерна, депутат також передавав загарбникам пальне, автомобілі та м’ясо. Колаборант надав ворогові доступ до приміщень сільгосппідприємств, щоб окупанти могли розмістити та ремонтувати свою техніку.
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Нині помічник загарбників під вартою. Його судитимуть у Київському районному суді Харкова. Крім терміну 12 років, йому загрожує конфіскація майна.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 10:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутату сільради, який активно допомагав окупантам у Куп’янському районі на Харківщині, загрожує до 12 років в’язниці".