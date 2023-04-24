Live
  • Понеділок 24.04.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.15
    • 🟢

“Відкрив” бізнес у РФ і вивозив зерно: депутата на Харківщині судитимуть

Суспільство 10:36   24.04.2023
Оксана Горун
“Відкрив” бізнес у РФ і вивозив зерно: депутата на Харківщині судитимуть

Депутату сільради, який активно допомагав окупантам у Куп’янському районі на Харківщині, загрожує до 12 років в’язниці.

До суду передали справу депутата Курилівської сільради. Його звинувачують у колабораціонізмі та пособництві державі-агресору. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

“Депутат, будучи фактичним власником сільсьгосподарських підприємств, під час окупації с. Кругляківка Куп‘янського району допомогав ворожим військам. Так, чоловік запропонував окупантам свою допомогу в незаконному вивезенні українського зерна. Одна частина врожаю передавалась російським військовим, інша — до рф з отриманням частини прибутку військовими ворожої армії. Усе зерно співробітники привозили на склади одного з підприємств депутата, а після цього воно вивозилось на автівках з російськими номерами у супроводі армії держави-агресора. Згодом депутат навіть здійснив перереєстрацію свого підприємства за законодавством рф для сплати податків до російського бюджету“, – повідомили подробиці в пресслужбі прокуратури.

Депутат-колаборант із Куп'янського району Харківщини.

Крім допомоги у розграбуванні зерна, депутат також передавав загарбникам пальне, автомобілі та м’ясо. Колаборант надав ворогові доступ до приміщень сільгосппідприємств, щоб окупанти могли розмістити та ремонтувати свою техніку.

Читайте також: На Харківщині з початку року зловили понад 70 зрадників – поліція

Нині помічник загарбників під вартою. Його судитимуть у Київському районному суді Харкова. Крім терміну 12 років, йому загрожує конфіскація майна.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

11:36
Прокуратура показала наслідки ракетного удару по Харкову та Котлярах (фото)
13:53
В Харківській області з початку року піймали понад 70 зрадників – поліція
16:45
У Харкові через суд повертають квартиру, яку продали після смерті власниці
16:02
Вкрали зброю та вбили людину: судитимуть двох братів з Куп’янщини
15:11
Задушив рідного брата на очах у матері: судитимуть харків’янина

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «“Відкрив” бізнес у РФ і вивозив зерно: депутата на Харківщині судитимуть»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 10:36;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутату сільради, який активно допомагав окупантам у Куп’янському районі на Харківщині, загрожує до 12 років в’язниці".