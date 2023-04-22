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В Харківській області з початку року піймали понад 70 зрадників – поліція

Суспільство 13:53   22.04.2023
Вікторія Яковенко
В Харківській області з початку року піймали понад 70 зрадників – поліція

Правоохоронці за три місяці оголосили підозри за фактом держзради або колабораційної діяльності 72 мешканцям Харківської області.

Про це в етері нацмарафону повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

«За тиждень, з понеділка 7 осіб було притягнуто до відповідальності. Однак питання не в цифрах, питання в справедливості. Люди ставлять це питання перед правоохоронцями, що вони не хочуть бачити на вулицях людей, які вчора ще допомагали росіянам. Це питання справедливості», – зазначив Тимошко.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 13:53;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці за три місяці оголосили підозри за фактом держзради або колабораційної діяльності 72 мешканцям Харківської області.".