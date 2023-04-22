В Харківській області з початку року піймали понад 70 зрадників – поліція
Правоохоронці за три місяці оголосили підозри за фактом держзради або колабораційної діяльності 72 мешканцям Харківської області.
Про це в етері нацмарафону повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
«За тиждень, з понеділка 7 осіб було притягнуто до відповідальності. Однак питання не в цифрах, питання в справедливості. Люди ставлять це питання перед правоохоронцями, що вони не хочуть бачити на вулицях людей, які вчора ще допомагали росіянам. Це питання справедливості», – зазначив Тимошко.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2023 в 13:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці за три місяці оголосили підозри за фактом держзради або колабораційної діяльності 72 мешканцям Харківської області.".