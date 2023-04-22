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В Харьковской области с начала года поймали более 70 предателей – полиция

Общество 13:53   22.04.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области с начала года поймали более 70 предателей – полиция

Правоохранители за три месяца объявили подозрения по факту госизмены или коллаборационной деятельности 72 жителям Харьковской области.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«За неделю с понедельника 7 человек были привлечены к ответственности. Однако вопрос не в цифрах, вопрос в справедливости. Люди задают этот вопрос перед правоохранителями, что они не хотят видеть на улицах людей, которые вчера еще помогали россиянам. Это вопрос справедливости», — отметил Тимошко.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 13:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители за три месяца объявили подозрения по факту госизмены или коллаборационной деятельности 72 жителям Харьковской области.".