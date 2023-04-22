В Харьковской области с начала года поймали более 70 предателей – полиция
Правоохранители за три месяца объявили подозрения по факту госизмены или коллаборационной деятельности 72 жителям Харьковской области.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
«За неделю с понедельника 7 человек были привлечены к ответственности. Однако вопрос не в цифрах, вопрос в справедливости. Люди задают этот вопрос перед правоохранителями, что они не хотят видеть на улицах людей, которые вчера еще помогали россиянам. Это вопрос справедливости», — отметил Тимошко.
Читайте также: Допрашивал и задерживал местных: в Изюме разоблачили «народного милиционера»
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харьковской области с начала года поймали более 70 предателей – полиция»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 апреля 2023 в 13:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители за три месяца объявили подозрения по факту госизмены или коллаборационной деятельности 72 жителям Харьковской области.".