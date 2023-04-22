В Харьковской области с начала года поймали более 70 предателей – полиция

Правоохранители за три месяца объявили подозрения по факту госизмены или коллаборационной деятельности 72 жителям Харьковской области.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

«За неделю с понедельника 7 человек были привлечены к ответственности. Однако вопрос не в цифрах, вопрос в справедливости. Люди задают этот вопрос перед правоохранителями, что они не хотят видеть на улицах людей, которые вчера еще помогали россиянам. Это вопрос справедливости», — отметил Тимошко.