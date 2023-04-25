53-річний житель Харківщини попрацював у “МВД РФ” і втік
СБУ Харківщини повідомила про підозру черговому колаборанту, інформацію про діяльність якого на службі окупантам зібрали під час стабілізаційних заходів в Ізюмі.
Під підозрою – 53-річний мешканець Ізюма.
“СБУ повідомила про підозру колаборанту, який вступив до окупаційного “мвд рф” в Ізюмі, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. – Після захоплення міста рашистами колаборант добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав “посаду” у незаконному правоохоронному органі – так званій “народній міліції”. В окупаційному органі чоловіка призначили спочатку на посаду в.о. дільничного, а згодом підвищили і призначили в.о. оперуповноваженого “Ізюмського відділення народної міліції”.
Працюючи на ворога, колаборант охороняв об’єкти інфраструктури, приймав скарги у громадян та збирав їхні пояснення. Також оглядав місця подій, вилучав у громадян зброю, опечатував речові докази тощо.
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“Напередодні деокупації колаборант втік з Ізюма разом з російськими загарбниками і наразі переховується від українського правосуддя”, – зазначив речник УСБУ.
Тож поки що про підозру “народному міліціонеру” повідомили заочно. Підозрюваного шукають. Йому загрожує провести за ґратами від 12 до 15 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 11:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ Харківщини повідомила про підозру черговому колаборанту, інформацію про діяльність якого на службі окупантам зібрали під час стабілізаційних заходів в Ізюмі".