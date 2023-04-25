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Чтобы помнили. Сообщество «Свідок» собирает воспоминания харьковчан о войне

Общество 13:42   25.04.2023
Оксана Якушко
Чтобы помнили. Сообщество «Свідок» собирает воспоминания харьковчан о войне

История каждого украинца. Напишите свое воспоминание о войне и Харькове, предлагают на платформе «Свідок».

Обстрелы, эвакуация, разрушенная инфраструктура – лишь часть страшной реальности, которую в Харьков принесла рф. Не позвольте, чтобы о преступлениях россиян и сопротивлении украинцев забыли. Напишите об этом анонимно на @SvidokNoteBot.

Ваши воспоминания автоматически перейдут на платформе «Свідок» (http://svidok.org/) – главное хранилище воспоминаний о войне в Украине. Соцсети блокируют наши сообщения о войне за «язык вражды», но «Свідок» позволит правде звучать всегда. Каждый день на платформу заходят тысячи иностранцев, желающих слышать реальные истории.

Безопасность платформы гарантируют Министерство культуры и информационной политики, Офис Генерального прокурора, Харьковская ОВА.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 13:42;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "История каждого украинца. Напишите свое воспоминание о войне и Харькове, предлагают на платформе «Свідок».".