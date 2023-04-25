Щоб пам’ятали. Спільнота «Свідок» збирає спогади харків’ян про війну

Історія кожного українця. Напишіть свій спогад про війну та Харків, пропонують на платформі «Свідок ».

Обстріли, евакуація, зруйнована інфраструктура — лише частина страшної реальності, яку у Харків принесла рф. Не дозвольте, щоб про злочини росіян і спротив українців забули. Напишіть про це анонімно на @SvidokNoteBot.

Ваші спогади автоматично перейдуть на платформі «Свідок» (http://svidok.org/) – головне сховище спогадів про війну в Україні. Соцмережі блокують наші дописи про війну за “мову ворожнечі”, але “Свідок” дозволить правді звучати завжди. Щодня на платформу заходять тисячі іноземців, які хочуть чути реальні історії.

Безпечність платформи гарантують Міністерство культури і інформаційної політики України, Офіс Генерального прокурора, Харківська ОВА.