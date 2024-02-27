Що дасть Харківщині нова платформа від Зеленського “Зроблено в Україні”
Президент України Володимир Зеленський анонсував старт Всеукраїнської економічної платформи “Зроблено в Україні”. У ХОВА пояснили, чого чекають від цієї ініціативи в Харківській області.
“Розширюється перелік категорій товарів, що мають закуповуватися у локального виробника. Передусім мова йде про товари військового призначення”, – заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Також, за даними обласної військової адміністрації, передбачений кешбек за придбання товарів із маркою “Зроблено в Україні” – на спеціальну банківську картку. А фермерам хочуть компенсувати витрати на придбання сільськогосподарської техніки українського виробництва.
“Для нашої фронтової Харківщини ця підтримка особливо важлива. Ми повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше українських підприємств змогли й зберегти, і масштабувати роботу”, — пояснив Синєгубов.
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В уряді роблять оптимістичні прогнози, що в результаті споживчий попит в Україні зросте на 0,14% до ВВП. А також, що в країні так зможуть створити понад 22 тисячі нових робочих місць і отримати понад 4 млрд грн додаткових надходжень до бюджету.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2024 в 10:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський анонсував старт Всеукраїнської економічної платформи “Зроблено в Україні”. У ХОВА пояснили, чого чекають від цієї ініціативи в Харківській області".