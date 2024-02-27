Что даст Харьковщине новая платформа от Зеленского «Сделано в Украине»
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал старт Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине». В ХОВА пояснили, чего ждут от этой инициативы в Харьковской области.
«Расширяется перечень категорий товаров, закупаемых у локального производителя. Прежде всего, речь идет о товарах военного назначения», — заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Также, по данным областной военной администрации, предусмотрен кешбэк за приобретение товаров с маркой «Сделано в Украине» — на специальную банковскую карту. А фермерам хотят компенсировать затраты на приобретение сельхозтехники украинского производства.
«Для нашей фронтовой Харьковщины эта поддержка особенно важна. Мы должны сделать все возможное, чтобы больше украинских предприятий смогли и сохранить, и масштабировать работу», — пояснил Синегубов.
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В правительстве делают оптимистичные прогнозы о том, что в результате потребительский спрос в Украине вырастет на 0,14% к ВВП. А также, что в стране так смогут создать более 22 тысяч новых рабочих мест и получить более 4 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет.
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2024 в 10:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал старт Всеукраинской экономической платформы «Сделано в Украине». В ХОВА пояснили, чего ждут от этой инициативы в Харьковской области".