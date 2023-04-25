Днем в Харькове будут раздаваться взрывы
В районе перекрестка окружной дороги и Салтовского шоссе с 15.10 до 15.30 саперы будут уничтожать боеприпас.
Об этом Суспільне Харків сообщил директор областного департамента гражданской защиты Иван Сокол.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 15:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе перекрестка окружной дороги и Салтовского шоссе с 15.10 до 15.30 саперы будут уничтожать боеприпас.".