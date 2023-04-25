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Днем в Харькове будут раздаваться взрывы

Общество 15:14   25.04.2023
Виктория Яковенко
Днем в Харькове будут раздаваться взрывы

В районе перекрестка окружной дороги и Салтовского шоссе с 15.10 до 15.30 саперы будут уничтожать боеприпас.

Об этом Суспільне Харків сообщил директор областного департамента гражданской защиты Иван Сокол.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе перекрестка окружной дороги и Салтовского шоссе с 15.10 до 15.30 саперы будут уничтожать боеприпас.".