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Вдень у Харкові лунатимуть вибухи

Суспільство 15:14   25.04.2023
Вікторія Яковенко
Вдень у Харкові лунатимуть вибухи

У районі перехрестя кільцевої дороги та Салтівського шосе з 15:10 до 15:30 сапери будуть знищувати боєприпас.

Про це Суспільне Харків повідомив директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 15:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі перехрестя кільцевої дороги та Салтівського шосе з 15:10 до 15:30 сапери будуть знищувати боєприпас.".