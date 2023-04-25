Вдень у Харкові лунатимуть вибухи
У районі перехрестя кільцевої дороги та Салтівського шосе з 15:10 до 15:30 сапери будуть знищувати боєприпас.
Про це Суспільне Харків повідомив директор обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 15:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі перехрестя кільцевої дороги та Салтівського шосе з 15:10 до 15:30 сапери будуть знищувати боєприпас.".