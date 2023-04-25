Під завалами музею у Куп’янську знайшли тіло ще однієї загиблої – Синєгубов

Рятувальники знайшли тіло другої загиблої під час обстрілу краєзнавчого музею у Куп’янську.

Про це в етері нацмарафону повідомили ведучі студії “Ми Україна” з посиланням на кореспондентку Ірину Антонюк, яка працює на місці трагедії.

«Таким чином маємо двох загиблих та 10 поранених, внаслідок ракетного удару росіянами», – зазначили ведучі нацмарафону.

Інформацію підтвердив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким жертв цього російського теракту. Вкотре закликаю усіх харків’ян та мешканців області не ігнорувати сигнали тривоги”, – зазначив Синєгубов.