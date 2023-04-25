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Під завалами музею у Куп’янську знайшли тіло ще однієї загиблої – Синєгубов

Суспільство 14:02   25.04.2023
Вікторія Яковенко
Під завалами музею у Куп’янську знайшли тіло ще однієї загиблої – Синєгубов Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Рятувальники знайшли тіло другої загиблої під час обстрілу краєзнавчого музею у Куп’янську.

Про це в етері нацмарафону повідомили ведучі студії “Ми Україна” з посиланням на кореспондентку Ірину Антонюк, яка працює на місці трагедії.

«Таким чином маємо двох загиблих та 10 поранених, внаслідок ракетного удару росіянами», – зазначили ведучі нацмарафону.

Інформацію підтвердив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким жертв цього російського теракту. Вкотре закликаю усіх харків’ян та мешканців області не ігнорувати сигнали тривоги”, – зазначив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 14:02;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники знайшли тіло другої загиблої під час обстрілу краєзнавчого музею у Куп’янську.".