Під завалами музею у Куп’янську знайшли тіло ще однієї загиблої – Синєгубов
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Рятувальники знайшли тіло другої загиблої під час обстрілу краєзнавчого музею у Куп’янську.
Про це в етері нацмарафону повідомили ведучі студії “Ми Україна” з посиланням на кореспондентку Ірину Антонюк, яка працює на місці трагедії.
«Таким чином маємо двох загиблих та 10 поранених, внаслідок ракетного удару росіянами», – зазначили ведучі нацмарафону.
Інформацію підтвердив голова ХОВА Олег Синєгубов.
“Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким жертв цього російського теракту. Вкотре закликаю усіх харків’ян та мешканців області не ігнорувати сигнали тривоги”, – зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 14:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники знайшли тіло другої загиблої під час обстрілу краєзнавчого музею у Куп’янську.".