Под завалами музея в Купянске нашли тело еще одной погибшей – Синегубов

Спасатели достали тело второй погибшей из-за обстрела Краеведческого музея в Купянске.

Об этом в эфире нацмарафона сообщили ведущие студии «Мы Украина» со ссылкой на корреспондента Ирину Антонюк, которая работает на месте трагедии.

«Таким образом, есть двое погибших и 10 раненых, в результате ракетного удара россиянами», – отметили ведущие нацмарафона.

Информацию подтвердил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким жертв этого российского теракта. Еще раз призываю всех харьковчан и жителей области не игнорировать сигналы тревоги», — отметил Синегубов.