Под завалами музея в Купянске нашли тело еще одной погибшей – Синегубов
Фото: ГУ ДСНС в Харьковской области
Спасатели достали тело второй погибшей из-за обстрела Краеведческого музея в Купянске.
Об этом в эфире нацмарафона сообщили ведущие студии «Мы Украина» со ссылкой на корреспондента Ирину Антонюк, которая работает на месте трагедии.
«Таким образом, есть двое погибших и 10 раненых, в результате ракетного удара россиянами», – отметили ведущие нацмарафона.
Информацию подтвердил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким жертв этого российского теракта. Еще раз призываю всех харьковчан и жителей области не игнорировать сигналы тревоги», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 14:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели достали тело второй погибшей из-за обстрела Краеведческого музея в Купянске.".