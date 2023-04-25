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Под завалами музея в Купянске нашли тело еще одной погибшей – Синегубов

Общество 14:02   25.04.2023
Виктория Яковенко
Под завалами музея в Купянске нашли тело еще одной погибшей – Синегубов Фото: ГУ ДСНС в Харьковской области

Спасатели достали тело второй погибшей из-за обстрела Краеведческого музея в Купянске.

Об этом в эфире нацмарафона сообщили ведущие студии «Мы Украина» со ссылкой на корреспондента Ирину Антонюк, которая работает на месте трагедии.

«Таким образом, есть двое погибших и 10 раненых, в результате ракетного удара россиянами», – отметили ведущие нацмарафона.

Информацию подтвердил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким жертв этого российского теракта. Еще раз призываю всех харьковчан и жителей области не игнорировать сигналы тревоги», — отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 14:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели достали тело второй погибшей из-за обстрела Краеведческого музея в Купянске.".