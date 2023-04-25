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Как били врага под Соледаром артиллеристы харьковского Kraken (видео)

Общество 20:02   25.04.2023
Елена Нагорная
Как били врага под Соледаром артиллеристы харьковского Kraken (видео)

Харьковское подразделение ГУР Минобороны Украины Kraken показало работу своих артиллеристов в январе в районе города Соледар Донецкой области.

Видео бойцы опубликовали в своем Telegram-канале. На нем можно увидеть, как артиллерия наносит точные удары по позициям российских захватчиков.

Видео: Kraken

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 20:02;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковское подразделение ГУР Минобороны Украины Kraken показало работу своих артиллеристов в январе в районе города Соледар Донецкой области.".