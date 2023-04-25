Как били врага под Соледаром артиллеристы харьковского Kraken (видео)

Харьковское подразделение ГУР Минобороны Украины Kraken показало работу своих артиллеристов в январе в районе города Соледар Донецкой области.

Видео бойцы опубликовали в своем Telegram-канале. На нем можно увидеть, как артиллерия наносит точные удары по позициям российских захватчиков.

Видео: Kraken