Як били ворога під Соледаром артилеристи харківського Kraken (відео)

Харківський спецпідрозділ ГУР Міноборони України Kraken показав роботу своїх артилеристів у січні у районі міста Соледар Донецької області.

Відео бійці опублікували у своєму Telegram-каналі. На ньому можна побачити, як артилерія завдає влучних ударів по позиціях російських загарбників.

Відео: Kraken