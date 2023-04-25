Як били ворога під Соледаром артилеристи харківського Kraken (відео)
Харківський спецпідрозділ ГУР Міноборони України Kraken показав роботу своїх артилеристів у січні у районі міста Соледар Донецької області.
Відео бійці опублікували у своєму Telegram-каналі. На ньому можна побачити, як артилерія завдає влучних ударів по позиціях російських загарбників.
Відео: Kraken
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 20:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський спецпідрозділ ГУР Міноборони України Kraken показав роботу своїх артилеристів у січні у районі міста Соледар Донецької області.".