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Як били ворога під Соледаром артилеристи харківського Kraken (відео)

Суспільство 20:02   25.04.2023
Олена Нагорна
Як били ворога під Соледаром артилеристи харківського Kraken (відео)

Харківський спецпідрозділ ГУР Міноборони України Kraken показав роботу своїх артилеристів у січні у районі міста Соледар Донецької області.

Відео бійці опублікували у своєму Telegram-каналі. На ньому можна побачити, як артилерія завдає влучних ударів по позиціях російських загарбників.

Відео: Kraken

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 20:02;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський спецпідрозділ ГУР Міноборони України Kraken показав роботу своїх артилеристів у січні у районі міста Соледар Донецької області.".