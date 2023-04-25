Синегубов заявил о высокой вероятности ракетных ударов по Харькову и области
Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей региона внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.
«Пока вероятность ракетных ударов как по самому городу Харькову, так и по населенным пунктам Харьковской области достаточно высока. Поэтому я прошу всех жителей Харькова, Харьковской области реагировать на сингналы противовоздушной тревоги, ракетной опасности и по возможности находиться в укрытиях», — сказал Синегубов в видеообращении к жителям региона.
Он также отметил, что армия РФ продолжает атаковать север Харьковской области, северо-восточное и Купянское направления.
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«Купянское направление – самое «горячее». Там ведутся сейчас активные боевые действия, фактически проходит линиия фронта, — отметил начальник ХОВА. — Наши воины стоят на своих позициях. Враг, конечно, постоянно атакует их, однако несет потери и отступает».
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 11:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей региона внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги".