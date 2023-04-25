Синєгубов заявив про високу ймовірність ракетних ударів по Харкову та області
Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців регіону уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги.
“Наразі ймовірність ракетних ударів як по самому місту Харкову, так і по населених пунктах Харківської області досить висока. Тому я прошу всіх мешканців міста Харкова, Харківської області реагувати на сингнали протиповітряної тривоги, ракетної небезпеки та за можливості знаходитися в укриттях”, – сказав Синєгубов у відеозверненні до мешканців регіону.
Він також зазначив, що армія РФ продовжує атакувати північ Харківської області, північно-східний та Куп’янський напрямки.
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“Куп’янський напрямок – “найгарячіший”. Там ведуться зараз активні бойові дії, фактично проходить лінія фронту, – зазначив начальник ХОВА. – Наші воїни стоять на своїх позиціях. Ворог, звичайно, постійно атакує їх, проте зазнає втрат та відступає”.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 11:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців регіону уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги".