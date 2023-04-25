Возле Балаклеи кладут асфальт, начат ремонт дороги в сторону Гусаровки (видео)
В Харьковской области продолжается ремонт асфальтобетонного покрытия на двух участках автодороги T-21-10 Шевченково — Балаклея — Первомайский — Кегичевка.
Как сообщают в Балаклейской городской военной администрации, от города Балаклея до села Яковенково будут отремонтированы три наиболее поврежденных участка общей протяженностью 1200 метров.
Также начался ремонт автодороги от села Байрак до села Гусаровка.
«Проведение ремонтных работ запланировано и на других направлениях Балаклейской громады, о чем будет сообщаться дополнительно», — говорится в публикации.
Видео: Балаклейская ГВА
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 20:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области продолжается ремонт асфальтобетонного покрытия на двух участках автодороги T-21-10 Шевченково — Балаклея — Первомайский — Кегичевка.".