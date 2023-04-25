Біля Балаклії кладуть асфальт, розпочато ремонт дороги в бік Гусарівки (відео)

У Харківській області триває ремонт асфальтобетонного покриття на двох ділянках автодороги T-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка.

Як повідомляють у Балаклійській міській військовій адміністрації, від міста Балаклія до села Яковенкове будуть відремонтовані три найбільш пошкоджені ділянки загальною довжиною 1200 метрів.

Також розпочався ремонт автодороги від села Байрак до села Гусарівка.

“Проведення ремонтних робіт заплановано і на інших напрямках Балаклійської громади, про що буде повідомлятися додатково”, – йдеться в публікації.

Відео: Балаклійська МВА