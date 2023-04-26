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На Купянско-Лиманском направлении уничтожены и ранены 100 оккупантов — ВСУ

Общество 15:21   26.04.2023
Виктория Яковенко
На Купянско-Лиманском направлении уничтожены и ранены 100 оккупантов — ВСУ

На Купянско-Лиманском направлении за сутки украинские защитники уничтожили 25 оккупантов, 72 военных РФ получили ранения.

Об этом спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, Купянско-Лиманское направление остается лидером по количеству артиллерийских ударов. Однако уже несколько дней враг здесь не пытается атаковать.

«Наша артиллерия в свою очередь также наносит ответные удары. Подбит танк Т-72, БМП-2, также противотанковая пушка «Рапира» и самоходная артиллерийская установка «Акация», — рассказал Череватый.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 15:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении за сутки украинские защитники уничтожили 25 оккупантов, 72 военных РФ получили ранения.".