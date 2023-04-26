На Купянско-Лиманском направлении уничтожены и ранены 100 оккупантов — ВСУ

На Купянско-Лиманском направлении за сутки украинские защитники уничтожили 25 оккупантов, 72 военных РФ получили ранения.

Об этом спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, Купянско-Лиманское направление остается лидером по количеству артиллерийских ударов. Однако уже несколько дней враг здесь не пытается атаковать.

«Наша артиллерия в свою очередь также наносит ответные удары. Подбит танк Т-72, БМП-2, также противотанковая пушка «Рапира» и самоходная артиллерийская установка «Акация», — рассказал Череватый.