На Купянско-Лиманском направлении уничтожены и ранены 100 оккупантов — ВСУ
На Купянско-Лиманском направлении за сутки украинские защитники уничтожили 25 оккупантов, 72 военных РФ получили ранения.
Об этом спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире национального телемарафона.
По его словам, Купянско-Лиманское направление остается лидером по количеству артиллерийских ударов. Однако уже несколько дней враг здесь не пытается атаковать.
«Наша артиллерия в свою очередь также наносит ответные удары. Подбит танк Т-72, БМП-2, также противотанковая пушка «Рапира» и самоходная артиллерийская установка «Акация», — рассказал Череватый.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 15:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянско-Лиманском направлении за сутки украинские защитники уничтожили 25 оккупантов, 72 военных РФ получили ранения.".