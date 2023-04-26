Житель Харьковщины убил военного РФ, который явился к нему в дом (видео)

Николай Ковалев из Старого Салтова планировал организовать партизанские действия против оккупантов. Но в итоге убил захватчика, пришедшего к нему в дом, а затем за несколько дней пешком добрался до Харькова, по пути убив еще одного врага.

Николай не скрывал своих проукраинских взглядов и понимал, что к нему придут, сообщает «Настоящее время». Встречать оккупантов с пустыми руками он не собирался. В первые же дни российского вторжения вместе с друзьями собрал оружие у разбитой колонны российской техники, и спрятал в своем подвале.

«У меня там был склад – автоматы, гранаты. Замаскированный, его не видно было. Вообще-то мы планировали какую-то партизанскую движуху», — поделился Ковалев.

Однако организовать партизанское движение в Старом Салтове он не успел. В дом Николая оккупанты явились практически сразу, зайдя в поселок.

«Вот он (военный) сюда зашел, а я из зала вышел в коридор, – показывает Николай на месте, на руинах своего уничтоженного захватчиками дома. – И как только он мне сказал: «Выходи!» – я его прямо тут и завалил. Они не знали, что я убежал огородами. Забежали в дом и начали стрелять. На входе в дом, видишь, все побито пулями».

По пути Николаю пришлось отбиваться от военных РФ еще раз. Тогда он убил второго оккупанта. В Харьков мужчина пробирался по лесам и уже оккупированным селам. За четыре ночи прошел 40 км. И сразу отправился в военкомат. Правда на фронт Николай попал не так просто. 59-летнего мужчину не хотели мобилизовывать, пришлось ехать на Закарпатье, где его согласились отправить на службу.

Еще в Харькове мужчина узнал, что российские военные напали на его жену и мать, которые прятались в летней кухне. Пожилую мать ранили, а жену забрали в плен. Ее держали в подвале две недели, морили голодом, допрашивали и выбили зубы.

«Она оттуда вышла – на 20 кг похудела», – рассказывает Ковалев.

Мать и жена Николая выжили — они смогли выехать из Старого Салтова, когда его освободили Силы обороны. Сам Николай провел на фронте девять месяцев – был под Херсоном и Бахмутом. Сейчас его демобилизовали, так как мужчине исполнилось 60 лет. Однако он настаивает: хочет вернуться на фронт, чтобы отомстить захватчикам: «Хочется побольше их положить. За все: за хату, за жену, за семью, что сейчас скитается!»