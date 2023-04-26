Житель Харківщини вбив військового РФ, який вдерся до його до будинку (відео)

Микола Ковальов зі Старого Салтова планував організувати партизанські дії проти окупантів. Але в результаті вбив загарбника, який прийшов до нього в дім, а потім за кілька днів пішки дістався Харкова, дорогою вбивши ще одного ворога.

Микола не приховував своїх проукраїнських поглядів та розумів, що до нього прийдуть, повідомляє “Настоящее время” . Зустрічати окупантів із порожніми руками він не збирався. У перші ж дні російського вторгнення разом із друзями зібрав зброю біля розбитої колони російської техніки та сховав у своєму підвалі.

“У мене там був склад – автомати, гранати. Замаскований, його не видно було. Взагалі ми планували якусь партизанську движуху”, – поділився Ковальов.

Проте організувати партизанський рух у Старому Салтові він не встиг. У будинок Миколи окупанти вдерлися майже відразу, зайшовши до селища.

“Ось він (військовий) сюди зайшов, а я із зали вийшов у коридор, – показує Микола на місці, на руїнах свого знищеного загарбниками будинку. – І як тільки він мені сказав: “Виходь!” – я його прямо тут і завалив. Вони не знали, що я втік городами. Забігли в будинок і почали стріляти. На вході в будинок, бачиш, все побито кулями”.

Дорогою Миколі довелося відбиватися від військових РФ ще раз. Тоді він убив другого окупанта. До Харкова чоловік пробирався лісами та вже окупованими селами. За чотири ночі пройшов 40 км. І одразу вирушив у військкомат. Щоправда, на фронт Микола потрапив не так просто. 59-річного чоловіка не хотіли мобілізовувати, довелося їхати на Закарпаття, де його погодилися відправити на службу.

Ще в Харкові чоловік дізнався, що російські військові напали на його дружину та матір, які ховалися в літній кухні. Літню матір поранили, а дружину забрали в полон. Її тримали у підвалі два тижні, морили голодом, допитували та вибили зуби.

“Вона звідти вийшла – на 20 кг схудла”, – розповідає Ковальов.

Мати та дружина Миколи вижили – вони змогли виїхати зі Старого Салтова, коли його звільнили Сили оборони. Сам Микола провів на фронті дев’ять місяців – був під Херсоном та Бахмутом. Наразі його демобілізували, бо чоловікові виповнилося 60 років. Однак він наполягає: хоче повернутися на фронт, щоб помститися загарбникам: “Хочеться більше їх покласти. За все: за хату, за дружину, за сім’ю, що зараз блукає!”