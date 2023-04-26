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На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено та поранено 100 окупантів – ЗСУ

Суспільство 15:21   26.04.2023
Виктория Яковенко
На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено та поранено 100 окупантів – ЗСУ

На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу українські захисники знищили 25 окупантів, 72 військових РФ отримали поранення.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів в етері національного телемарафону.

За його словами, Куп’янсько-Лиманський напрямок залишається лідером за кількістю артилерійських ударів. Однак, вже декілька днів ворог тут не намагається атакувати.

«Наша артилерія у свою чергу також наносить удари у відповідь. Підбито танк Т-72, БМП-2, також протитанкову гармату «Рапіра» та самохідну артилерійську установку «Акація», – розповів Череватий.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 15:21;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янсько-Лиманському напрямку за добу українські захисники знищили 25 окупантів, 72 військових РФ отримали поранення.".