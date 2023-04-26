Ракетный удар по Купянску: Канашевич рассказал о пострадавших и их состоянии

Восемь пострадавших в результате вражеского ракетного удара по городу Купянск Харьковской области 25 апреля находятся в удовлетворительном состоянии. В основном это работники городской военной администрации, рассказал в эфире телемарафона врио начальника Купянской РВА Андрей Канашевич.

«В результате обстрела два человека погибли. По состоянию на вчерашний день было шесть пострадавших, которым была оказана медицинская помощь. Затем вечером еще один человек обратился и утром — еще один. То есть, мы можем говорить, что за медицинской помощью в результате обстрела обратилось восемь человек. Состояние их удовлетворительное. Медики отработали. Все будет хорошо», — сказал Канашевич.

Он рассказал, что с момента деоккупации города музей работал как админздание. В нем размещался отдел культуры и спорта Купянской городской военной администрации.

«Экспозиция музея частично была убрана. То, что невозможно было демонтировать, стационарное, оно оставалось на местах. Как музей это здание уже не функционировало. Это было обусловлено тем, что многие административные здания снесены обстрелами оккупантов, поэтому и городские власти, и районные власти постоянно в поиске мест, где разместить службы и сотрудников», — пояснил Канашевич.

По его словам, работы по разбору завалов были завершены накануне.

«Здание старое, начало 20 века, там деревянные были перекрытия. Снесено все. Разрушены стены. На первый взгляд, здание не подлежит восстановлению, как и здание рядом, куда три месяца назад так же прилетела С-300», — добавил врио начальника Купянской РВА.