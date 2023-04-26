Ракетний удар по Куп’янську: Канашевич розповів про постраждалих та їхній стан

Восьмеро постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару по місту Куп’янськ Харківської області 25 квітня перебувають у задовільному стані. В основному це працівники міської військової адміністрації, розповів в етері телемарафону т.в.о. начальника Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

«Внаслідок обстрілу дві людини загинули. Станом на вчорашній день було шість постраждалих, яким була надана медична допомога. Потім ввечері ще одна людина звернулася і зранку – ще одна. Тобто ми можемо говорити, що по медичну допомогу внаслідок обстрілу звернулося вісім осіб. Стан їхній задовільний. Медики відпрацювали. Усе буде гаразд», – сказав Канашевич.

Він розповів, що з моменту деокупації міста музей працював як адмінбудівля. У ній розміщався відділ культури та спорту Куп’янської міської військової адміністрації.

«Експозиція музею частково була складена. Те, ще неможливо було демонтувати, стаціонарне, воно залишалось на місцях. Як музей ця будівля вже не функціонувала. Це було обумовлено тим, що багато адміністративних будівель знесено обстрілами окупантів, тому і міська влада, і районна влада постійно в пошуку місць, де розташувати служби та співробітників», – пояснив Канашевич.

За його словами, роботи з розбору завалів були завершені напередодні.

«Будівля стара, початок 20 сторіччя, там дерев’яні були перекриття. Знесено все. Зруйновані стіни. На перший погляд, будівля не підлягає відновленню, як і будівля поруч, куди три місяці тому так само прилетіла С-300», – додав т.в.о. начальника Куп’янської РВА.