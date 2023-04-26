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Синегубов опубликовал фото с Будановым и анонсировал новый оборонный проект

Политика 22:21   26.04.2023
Елена Нагорная
Синегубов опубликовал фото с Будановым и анонсировал новый оборонный проект Фото: Олег Синегубов

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов анонсировал новый проект, связанный с повышением обороноспособности региона.

Об этом он написал в Telegram, дополнив сообщение фотографией с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и народным депутатом Павлом Якименко.

«Продолжаем работать над повышением обороноспособности Харькова и области. Обсуждали начало нового проекта. Детали позже…», — интригует Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 22:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов анонсировал новый проект, связанный с повышением обороноспособности региона.".