Синегубов опубликовал фото с Будановым и анонсировал новый оборонный проект
Фото: Олег Синегубов
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов анонсировал новый проект, связанный с повышением обороноспособности региона.
Об этом он написал в Telegram, дополнив сообщение фотографией с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и народным депутатом Павлом Якименко.
«Продолжаем работать над повышением обороноспособности Харькова и области. Обсуждали начало нового проекта. Детали позже…», — интригует Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 22:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов анонсировал новый проект, связанный с повышением обороноспособности региона.".