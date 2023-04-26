Синегубов опубликовал фото с Будановым и анонсировал новый оборонный проект

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов анонсировал новый проект, связанный с повышением обороноспособности региона.

Об этом он написал в Telegram, дополнив сообщение фотографией с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и народным депутатом Павлом Якименко.

«Продолжаем работать над повышением обороноспособности Харькова и области. Обсуждали начало нового проекта. Детали позже…», — интригует Синегубов.