Синєгубов опублікував фото з Будановим та анонсував новий оборонний проєкт

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов анонсував новий проєкт, пов’язаний із підвищенням обороноздатності регіону.

Про це він написав у Telegram, доповнивши допис фотографією з начальником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим та народним депутатом Павлом Якименком.

“Продовжуємо працювати над підвищенням обороноздатності Харкова та області. Обговорювали початок нового проєкту. Деталі згодом…”, — інтригує Синєгубов.