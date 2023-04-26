Live
  • Середа 26.04.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.29
    • 🟢

Синєгубов опублікував фото з Будановим та анонсував новий оборонний проєкт

Політика 22:21   26.04.2023
Олена Нагорна
Синєгубов опублікував фото з Будановим та анонсував новий оборонний проєкт

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов анонсував новий проєкт, пов’язаний із підвищенням обороноздатності регіону.

Про це він написав у Telegram, доповнивши допис фотографією з начальником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим та народним депутатом Павлом Якименком.

“Продовжуємо працювати над підвищенням обороноздатності Харкова та області. Обговорювали початок нового проєкту. Деталі згодом…”, — інтригує Синєгубов.

Читайте також: Завершити війну можна лише поверненням кордонів 1991 року – Буданов

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

22:21
Синєгубов опублікував фото з Будановим та анонсував новий оборонний проєкт
22:05
У селищі на Харківщині повалили комуніста із серпом і молотом (фото, відео)
21:34
У харківському Жилкомсервісі розповіли, чи працюватимуть у разі банкрутства
20:55
До ракетного удару по музею в Куп’янську люди поверталися в місто – Канашевич
20:32
Ракетний удар по Куп’янську: Канашевич розповів про постраждалих та їхній стан

  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов опублікував фото з Будановим та анонсував новий оборонний проєкт»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 22:21;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов анонсував новий проєкт, пов’язаний із підвищенням обороноздатності регіону.".