Синєгубов опублікував фото з Будановим та анонсував новий оборонний проєкт
Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов анонсував новий проєкт, пов’язаний із підвищенням обороноздатності регіону.
Про це він написав у Telegram, доповнивши допис фотографією з начальником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим та народним депутатом Павлом Якименком.
“Продовжуємо працювати над підвищенням обороноздатності Харкова та області. Обговорювали початок нового проєкту. Деталі згодом…”, — інтригує Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 22:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов анонсував новий проєкт, пов’язаний із підвищенням обороноздатності регіону.".