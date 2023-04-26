В Харькове 61-летний мужчина ударил ножом бывшую жену

Женщину с ножевым ранением доставили в больницу. О происшествии в Харькове сообщил начальник местного ГУ Нацполиции Владимир Тимошко.

«В Индустриальном районе города работники отдела полиции №1 ХРУП №2 задержали 61-летнего мужчину, который едва не убил свою бывшую жену. Злоумышленник ударил 60-летнюю женщину ножом. Пострадавшую доставили в больницу. Нападавшего задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», — написал Тимошко в facebook.

По его данным, в целом за сутки на линию «102» обратилось 1093 жителя Харькова и области. На причастность к возможной работе на врага полиция проверяла восемь человек. А на блокпостах вместе с военными осмотрели более 2383 транспортных средств.