В Харькове 61-летний мужчина ударил ножом бывшую жену
Женщину с ножевым ранением доставили в больницу. О происшествии в Харькове сообщил начальник местного ГУ Нацполиции Владимир Тимошко.
«В Индустриальном районе города работники отдела полиции №1 ХРУП №2 задержали 61-летнего мужчину, который едва не убил свою бывшую жену. Злоумышленник ударил 60-летнюю женщину ножом. Пострадавшую доставили в больницу. Нападавшего задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», — написал Тимошко в facebook.
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По его данным, в целом за сутки на линию «102» обратилось 1093 жителя Харькова и области. На причастность к возможной работе на врага полиция проверяла восемь человек. А на блокпостах вместе с военными осмотрели более 2383 транспортных средств.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 08:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Женщину с ножевым ранением доставили в больницу. О происшествии в Харькове сообщил начальник местного ГУ Нацполиции Владимир Тимошко".