У Харкові 61-річний чоловік ударив ножем колишню дружину
Жінку з ножевим пораненням доправили до лікарні. Про подію в Харкові повідомив начальник місцевого ГУ Нацполіції Володимир Тимошко.
“В Індустріальному районі міста працівники відділу поліції № 1 ХРУП № 2 затримали 61-річного чоловіка, який ледь не вбив свою колишню дружину. Зловмисник вдарив 60-річну жінку ножем. Постраждалу доставили до лікарні. Нападника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України“, – написав Тимошко у фейсбуці.
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За його даними, загалом за добу на лінію “102” звернулися 1093 мешканці Харкова та області. На причетність до можливої роботи на ворога поліція перевіряла вісім осіб. А на блокпостах разом із військовими оглянули понад 2383 транспортні засоби.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 08:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінку з ножевим пораненням доправили до лікарні. Про подію в Харкові повідомив начальник місцевого ГУ Нацполіції Володимир Тимошко".