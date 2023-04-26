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У Харкові 61-річний чоловік ударив ножем колишню дружину

Події 08:17   26.04.2023
Оксана Горун
У Харкові 61-річний чоловік ударив ножем колишню дружину

Жінку з ножевим пораненням доправили до лікарні. Про подію в Харкові повідомив начальник місцевого ГУ Нацполіції Володимир Тимошко.

В Індустріальному районі міста працівники відділу поліції № 1 ХРУП № 2 затримали 61-річного чоловіка, який ледь не вбив свою колишню дружину. Зловмисник вдарив 60-річну жінку ножем. Постраждалу доставили до лікарні. Нападника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України“, – написав Тимошко у фейсбуці.

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За його даними, загалом за добу на лінію “102” звернулися 1093 мешканці Харкова та області. На причетність до можливої ​​роботи на ворога поліція перевіряла вісім осіб. А на блокпостах разом із військовими оглянули понад 2383 транспортні засоби.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 08:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жінку з ножевим пораненням доправили до лікарні. Про подію в Харкові повідомив начальник місцевого ГУ Нацполіції Володимир Тимошко".