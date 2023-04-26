У Харкові 61-річний чоловік ударив ножем колишню дружину

Жінку з ножевим пораненням доправили до лікарні. Про подію в Харкові повідомив начальник місцевого ГУ Нацполіції Володимир Тимошко.

“В Індустріальному районі міста працівники відділу поліції № 1 ХРУП № 2 затримали 61-річного чоловіка, який ледь не вбив свою колишню дружину. Зловмисник вдарив 60-річну жінку ножем. Постраждалу доставили до лікарні. Нападника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України“, – написав Тимошко у фейсбуці.

За його даними, загалом за добу на лінію “102” звернулися 1093 мешканці Харкова та області. На причетність до можливої ​​роботи на ворога поліція перевіряла вісім осіб. А на блокпостах разом із військовими оглянули понад 2383 транспортні засоби.