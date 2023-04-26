В Харькове заканчивается кровь всех групп: срочно нужны доноры

В Харькове заканчивается донорская кровь всех групп, сообщили на Facebook-странице областного Центра службы крови.

«Мы — прифронтовой Центр крови, здесь красная нужна всегда. Но запасов почти нет. Пока наши воины «на нулях», банк крови в Харькове «на нуле» быть не может! Война продолжается. Мы молим вас, сдайте кровь срочно», — призывают в публикации.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу — с 8:00 до 13:00. Предварительно записываться не надо, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».

Донорами не могут быть лица в возрасте до 18 лет, люди с хроническими заболеваниями, а также те, которые в течение полугода делали тату или операции.



Фото: областной Центр службы крови