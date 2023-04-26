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У Харкові закінчується кров усіх груп: терміново потрібні донори

Суспільство 18:04   26.04.2023
Елена Нагорная
У Харкові закінчується кров усіх груп: терміново потрібні донори

У Харкові закінчується донорська кров усіх груп, повідомили на Facebook-сторінці обласного Центру служби крові.

“Ми — прифронтовий Центр крові, тут червона потрібна завжди. Але запасів майже немає. Поки наші воїни “на нулях”, банк крові в Харкові “на нулі” бути не може! Війна триває. Ми молимо вас, здайте кров терміново”, – закликають у публікації.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у “Дії”.

Донорами не можуть бути особи віком до 18 років, люди з хронічними захворюваннями, а також ті, які протягом пів року робили тату чи операції.


Фото: обласний Центр служби крові

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 18:04;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові закінчується донорська кров усіх груп, повідомили на Facebook-сторінці обласного Центру служби крові.".