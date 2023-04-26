У Харкові закінчується кров усіх груп: терміново потрібні донори
У Харкові закінчується донорська кров усіх груп, повідомили на Facebook-сторінці обласного Центру служби крові.
“Ми — прифронтовий Центр крові, тут червона потрібна завжди. Але запасів майже немає. Поки наші воїни “на нулях”, банк крові в Харкові “на нулі” бути не може! Війна триває. Ми молимо вас, здайте кров терміново”, – закликають у публікації.
Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366 (телефон +38 095 570 47 66). Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у “Дії”.
Донорами не можуть бути особи віком до 18 років, люди з хронічними захворюваннями, а також ті, які протягом пів року робили тату чи операції.
Фото: обласний Центр служби крові
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 18:04;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові закінчується донорська кров усіх груп, повідомили на Facebook-сторінці обласного Центру служби крові.".