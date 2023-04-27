Больше года без света: в деоккупированное село на Изюмщине вернули электрику
В село Норцовка Изюмского района на Харьковщине, которое было оккупировано и обесточено с марта прошлого года, вернули свет.
Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго». Населенный пункт был обесточен с 10 марта прошлого года. По данным энергетиков, для восстановления электроснабжения в селе заменили три трансформатора, 2,8 км провода воздушной линии 10 кВ и 1,7 км 0,4 кВ.
«Это село находилось на линии столкновения, поэтому повреждения сети были колоссальны. Обстрелами был разрушен каждый пролет. К тому же, территорию должны были тщательно обследовать саперы. Сейчас село полностью заживлено, электричество уже подведено к 23 домовладениям из 96-ти», — отметили в «Харьковоблэнерго».
В ближайших планах энергетиков Балаклейского РЭС — возвращение света в населенные пункты Первомайское, Берестянки, Волвенково и Мирная Долина.
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 13:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В село Норцовка Изюмского района на Харьковщине, которое было оккупировано и обесточено с марта прошлого года, вернули свет.".