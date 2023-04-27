Live
  • Четверг 27.04.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.39
    • 🔴

Больше года без света: в деоккупированное село на Изюмщине вернули электрику

Общество 13:36   27.04.2023
Виктория Яковенко
Больше года без света: в деоккупированное село на Изюмщине вернули электрику Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В село Норцовка Изюмского района на Харьковщине, которое было оккупировано и обесточено с марта прошлого года, вернули свет.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго». Населенный пункт был обесточен с 10 марта прошлого года. По данным энергетиков, для восстановления электроснабжения в селе заменили три трансформатора, 2,8 км провода воздушной линии 10 кВ и 1,7 км 0,4 кВ.

«Это село находилось на линии столкновения, поэтому повреждения сети были колоссальны. Обстрелами был разрушен каждый пролет. К тому же, территорию должны были тщательно обследовать саперы. Сейчас село полностью заживлено, электричество уже подведено к 23 домовладениям из 96-ти», — отметили в «Харьковоблэнерго».

В ближайших планах энергетиков Балаклейского РЭС — возвращение света в населенные пункты Первомайское, Берестянки, Волвенково и Мирная Долина.

01

02
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Читайте также: На случай блэкаута: больницы Харьковщины получили аккумуляторы

Автор: Виктория Яковенко

Новости по теме:

13:10
«Человека нужно зарезать» – оккупант воюет на Харьковщине и убивает пленных
12:44
Обстрел Липцев на Харьковщине: повреждены 8 квартир и частные дома (фото)
12:21
Вражеский беспилотник приземлили пограничники на Харьковщине (фото)
12:16
На случай блэкаута: больницы Харьковщины получили аккумуляторы
11:23
На Харьковщине «черные лесорубы» с Полтавщины нарубили деревьев на 120 тыс грн

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Больше года без света: в деоккупированное село на Изюмщине вернули электрику»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 13:36;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В село Норцовка Изюмского района на Харьковщине, которое было оккупировано и обесточено с марта прошлого года, вернули свет.".