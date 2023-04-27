Больше года без света: в деоккупированное село на Изюмщине вернули электрику

В село Норцовка Изюмского района на Харьковщине, которое было оккупировано и обесточено с марта прошлого года, вернули свет.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго». Населенный пункт был обесточен с 10 марта прошлого года. По данным энергетиков, для восстановления электроснабжения в селе заменили три трансформатора, 2,8 км провода воздушной линии 10 кВ и 1,7 км 0,4 кВ.

«Это село находилось на линии столкновения, поэтому повреждения сети были колоссальны. Обстрелами был разрушен каждый пролет. К тому же, территорию должны были тщательно обследовать саперы. Сейчас село полностью заживлено, электричество уже подведено к 23 домовладениям из 96-ти», — отметили в «Харьковоблэнерго».

В ближайших планах энергетиков Балаклейского РЭС — возвращение света в населенные пункты Первомайское, Берестянки, Волвенково и Мирная Долина.