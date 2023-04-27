Понад рік без світла: в звільнене село на Ізюмщині повернули електрику
У село Норцівка Ізюмського району на Харківщині, яке було окуповане і знеструмлено з березня минулого року, повернули світло.
Про це повідомили в АТ «Харківобленерго». Населений пункт був знеструмлений з 10 березня минулого року. За даними енергетиків, для відновлення електропостачання у селі замінили три трансформатори, 2,8 км проводу повітряної лінії 10 кВ та 1,7 км 0,4 кВ.
«Це село знаходилося на лінії зіткнення, тому пошкодження мережі були колосальні. Обстрілами було зруйновано кожний проліт. До того ж територію повинні були ретельно обстежити сапери. Наразі село повністю заживлено, електрику вже підведено до 23 домоволодінь з 96-ти», – зазначили в «Харківобленерго».
У найближчих планах енергетиків Балаклійського РЕМ — повернення світла до сіл Першотравневе, Берестянки, Волвенкове та Мирна Долина.
Читайте також: На випадок блекауту: лікарні Харківщини отримали акумулятори
Новини за темою:
Ви читали новину: «Понад рік без світла: в звільнене село на Ізюмщині повернули електрику»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 13:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У село Норцівка Ізюмського району на Харківщині, яке було окуповане і знеструмлено з березня минулого року, повернули світло.".