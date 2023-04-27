Понад рік без світла: в звільнене село на Ізюмщині повернули електрику

У село Норцівка Ізюмського району на Харківщині, яке було окуповане і знеструмлено з березня минулого року, повернули світло.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго». Населений пункт був знеструмлений з 10 березня минулого року. За даними енергетиків, для відновлення електропостачання у селі замінили три трансформатори, 2,8 км проводу повітряної лінії 10 кВ та 1,7 км 0,4 кВ.

«Це село знаходилося на лінії зіткнення, тому пошкодження мережі були колосальні. Обстрілами було зруйновано кожний проліт. До того ж територію повинні були ретельно обстежити сапери. Наразі село повністю заживлено, електрику вже підведено до 23 домоволодінь з 96-ти», – зазначили в «Харківобленерго».

У найближчих планах енергетиків Балаклійського РЕМ — повернення світла до сіл Першотравневе, Берестянки, Волвенкове та Мирна Долина.