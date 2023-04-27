Live
  • Четвер 27.04.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.39
    • 🟢

На випадок блекауту: лікарні Харківщини отримали акумулятори

Суспільство 12:16   27.04.2023
Вікторія Яковенко
На випадок блекауту: лікарні Харківщини отримали акумулятори Фото: ХОВА

Накопичувальні акумулятори для роботи в разі відключення світла отримали медзаклади Вовчанської, Куп’янської та Чугуївської громад.

Нове обладнання передала німецька громадська організація «Volya e.V», повідомили у ХОВА.

«Одна така накопичувальна акумуляторна батарея здатна забезпечувати електроенергією роботу цілого медзакладу до 4,5 години при піковому навантаженні до 45 кВт», – зазначили в адміністрації.

01
Фото: ХОВА

Читайте також: У Харкові працівники «ХТМ» закінчили монтаж нового газового генератора

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

12:21
Ворожий безпілотник приземлили прикордонники на Харківщині (фото)
12:16
На випадок блекауту: лікарні Харківщини отримали акумулятори
11:23
На Харківщині «чорні лісоруби» з Полтавщини нарубали дерев на 120 тис. грн
10:52
Жителям Харківщини намагаються брехати по радіо
16:56
Загинув на подвір’ї. На Харківщині ексгумували тіло 12-річного хлопчика

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На випадок блекауту: лікарні Харківщини отримали акумулятори»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 12:16;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Накопичувальні акумулятори для роботи в разі відключення світла отримали медзаклади Вовчанської, Куп’янської та Чугуївської громад.".