На випадок блекауту: лікарні Харківщини отримали акумулятори
Фото: ХОВА
Накопичувальні акумулятори для роботи в разі відключення світла отримали медзаклади Вовчанської, Куп’янської та Чугуївської громад.
Нове обладнання передала німецька громадська організація «Volya e.V», повідомили у ХОВА.
«Одна така накопичувальна акумуляторна батарея здатна забезпечувати електроенергією роботу цілого медзакладу до 4,5 години при піковому навантаженні до 45 кВт», – зазначили в адміністрації.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 12:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Накопичувальні акумулятори для роботи в разі відключення світла отримали медзаклади Вовчанської, Куп’янської та Чугуївської громад.".