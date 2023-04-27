На випадок блекауту: лікарні Харківщини отримали акумулятори

Накопичувальні акумулятори для роботи в разі відключення світла отримали медзаклади Вовчанської, Куп’янської та Чугуївської громад.

Нове обладнання передала німецька громадська організація «Volya e.V», повідомили у ХОВА.

«Одна така накопичувальна акумуляторна батарея здатна забезпечувати електроенергією роботу цілого медзакладу до 4,5 години при піковому навантаженні до 45 кВт», – зазначили в адміністрації.