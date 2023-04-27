На случай блэкаута: больницы Харьковщины получили аккумуляторы
Фото: ХОВА
Накопительные аккумуляторы для работы при отключении света получили медучреждения Волчанской, Купянской и Чугуевской громад.
Новое оборудование передала немецкая общественная организация «Volya e.V», сообщили в ХОВА.
«Одна такая накопительная аккумуляторная батарея способна снабжать электроэнергией работу целого медучреждения до 4,5 часа при пиковой нагрузке до 45 кВт», – отметили в администрации.
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 12:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накопительные аккумуляторы для работы при отключении света получили медучреждения Волчанской, Купянской и Чугуевской громад.".