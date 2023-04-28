В городе на Харьковщине перекроют движение, чтобы подорвать боеприпас

Транспорт не сможет проехать по объездной дороге Балаклеи на Харьковщине примерно в течение получаса.

«В связи с уничтожением взрывоопасных предметов сегодня, 28 апреля, в 09:30 будет осуществляться кратковременное (до 30 мин.) перекрытие движения автотранспорта в г. Балаклея по объездной дороге», — предупредили в Балаклейской городской военной администрации.