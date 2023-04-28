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В городе на Харьковщине перекроют движение, чтобы подорвать боеприпас

Общество 09:17   28.04.2023
Оксана Горун
В городе на Харьковщине перекроют движение, чтобы подорвать боеприпас

Транспорт не сможет проехать по объездной дороге Балаклеи на Харьковщине примерно в течение получаса.

«В связи с уничтожением взрывоопасных предметов сегодня, 28 апреля, в 09:30 будет осуществляться кратковременное (до 30 мин.) перекрытие движения автотранспорта в г. Балаклея по объездной дороге», — предупредили в Балаклейской городской военной администрации.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 апреля 2023 в 09:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Транспорт не сможет проехать по объездной дороге Балаклеи на Харьковщине примерно в течение получаса".