У місті на Харківщині перекриють рух, аби підірвати боєприпас

Транспорт не зможе проїхати об’їзною дорогою Балаклії на Харківщині приблизно протягом пів години.

“У зв’язку зі знищенням вибухонебезпечних предметів, сьогодні, 28 квітня, о 09:30 буде здійснюватись короткотривале (до 30 хв.) перекриття руху автотранспорту у м. Балаклія по об’їзній дорозі”, — попередили в Балаклійській міській військовій адміністрації.