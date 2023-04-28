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У місті на Харківщині перекриють рух, аби підірвати боєприпас

Суспільство 09:17   28.04.2023
Оксана Горун
У місті на Харківщині перекриють рух, аби підірвати боєприпас

Транспорт не зможе проїхати об’їзною дорогою Балаклії на Харківщині приблизно протягом пів години.

“У зв’язку зі знищенням вибухонебезпечних предметів, сьогодні, 28 квітня, о 09:30 буде здійснюватись короткотривале (до 30 хв.) перекриття руху автотранспорту у м. Балаклія по об’їзній дорозі”, — попередили в Балаклійській міській військовій адміністрації.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 09:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Транспорт не зможе проїхати об’їзною дорогою Балаклії на Харківщині приблизно протягом пів години".