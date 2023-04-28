У місті на Харківщині перекриють рух, аби підірвати боєприпас
Транспорт не зможе проїхати об’їзною дорогою Балаклії на Харківщині приблизно протягом пів години.
“У зв’язку зі знищенням вибухонебезпечних предметів, сьогодні, 28 квітня, о 09:30 буде здійснюватись короткотривале (до 30 хв.) перекриття руху автотранспорту у м. Балаклія по об’їзній дорозі”, — попередили в Балаклійській міській військовій адміністрації.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Квітня 2023 в 09:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Транспорт не зможе проїхати об’їзною дорогою Балаклії на Харківщині приблизно протягом пів години".