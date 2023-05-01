Как сложилась судьба бобра Полины, пришедшей за помощью к людям (видео)
Фото: «Порятунок тварин Харків»
Бобер Полина, которую волонтеры забирали из Змиевской громады в Харьков с подозрением на отравление, выздоровела и вернулась в родную среду.
Об этом сообщили в группе «Порятунок тварин Харків» и опубликовали видео, как грызун уже плавает в реке.
Видео, фото: «Порятунок тварин Харків»
Напомним, что волонтеры забрали больную Полину из села Омельченки Чугуевского района 10 апреля. Она сама приползла за помощью к людям. У животного диагностировали подозрение на отравление.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 20:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бобер Полина, которую волонтеры забирали из Змиевской громады в Харьков с подозрением на отравление, выздоровела и вернулась в родную среду.".