Как сложилась судьба бобра Полины, пришедшей за помощью к людям (видео)

Бобер Полина, которую волонтеры забирали из Змиевской громады в Харьков с подозрением на отравление, выздоровела и вернулась в родную среду.

Об этом сообщили в группе «Порятунок тварин Харків» и опубликовали видео, как грызун уже плавает в реке.

Видео, фото: «Порятунок тварин Харків»

Напомним, что волонтеры забрали больную Полину из села Омельченки Чугуевского района 10 апреля. Она сама приползла за помощью к людям. У животного диагностировали подозрение на отравление.