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Зооволонтеры из Харькова обрели талисман, спасая животных в Херсоне (видео)

Общество 09:21   09.06.2023
Елена Нагорная
Зооволонтеры из Харькова обрели талисман, спасая животных в Херсоне (видео) Фото: «Порятунок тварин Харків»

Харьковские зооспасатели отчитались о результатах второго дня эвакуации в Херсонской области. Из затопленного района Остров в Херсоне забрали 51 животное: 24 собаки, 21 кота, 5 котят и курицу.

Курица, рассказывают в группе «Порятунок тварин Харків», спасалась от наводнения на крыше дома и теперь является талисманом организации.

«Два наших экипажа работают в самом труднодоступном и сложном месте — в районе Остров, обходя и исследуя его территорию квадрат за квадратом. К эвакуированным вчера 10 собакам добавились еще 12, пока мы подводили итоги», — сообщают зооспасатели.

Видео: «Порятунок тварин Харків»

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 09:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские зооспасатели отчитались о результатах второго дня эвакуации в Херсонской области. Из затопленного района Остров в Херсоне забрали 51 животное: 24 собаки, 21 кота, 5 котят и курицу.".