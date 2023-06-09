Зооволонтеры из Харькова обрели талисман, спасая животных в Херсоне (видео)
Фото: «Порятунок тварин Харків»
Харьковские зооспасатели отчитались о результатах второго дня эвакуации в Херсонской области. Из затопленного района Остров в Херсоне забрали 51 животное: 24 собаки, 21 кота, 5 котят и курицу.
Курица, рассказывают в группе «Порятунок тварин Харків», спасалась от наводнения на крыше дома и теперь является талисманом организации.
«Два наших экипажа работают в самом труднодоступном и сложном месте — в районе Остров, обходя и исследуя его территорию квадрат за квадратом. К эвакуированным вчера 10 собакам добавились еще 12, пока мы подводили итоги», — сообщают зооспасатели.
Видео: «Порятунок тварин Харків»
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 09:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские зооспасатели отчитались о результатах второго дня эвакуации в Херсонской области. Из затопленного района Остров в Херсоне забрали 51 животное: 24 собаки, 21 кота, 5 котят и курицу.".