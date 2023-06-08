Работа харьковских зооволонтеров на Херсонщине: вчера спасли полсотни животных
В первый день работы в затопленных районах Херсонщины харьковские зооволонтеры спасли 55 животных.
Об этом сообщили в «Порятунок тварин. Харків». По информации волонтеров, совместными усилиями с Nova Ukraine, UAnimals, львовскими волонтерами и жителями Херсона удалось эвакуировать 21 собаку, 14 кошек, 17 кур и 3 козы.
«Мы благодарим Харьков, Киев, Львов, Трускавец, Чернигов, Гайворон, Каменцы, Днепр, Ирпень, Ужгород, Чугуев, Никополь – города, которые предложили приютить у себя животных из Херсона», — поблагодарил волонтеры.
Волонтеры также рассказали, что вчера вечером попали под обстрел, и эвакуация животных остановилась.
Сегодня, 7 июня, волонтеры продолжают работать.
«Наша команда отправляется тремя экипажами на эвакуацию животных в самом затопленном районе Херсона – Остров. Вчера нам удалось спасти оттуда 5 собак», – отметили волонтеры.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 11:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В первый день работы в затопленных районах Херсонщины харьковские зооволонтеры спасли 55 животных.".