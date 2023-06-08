Работа харьковских зооволонтеров на Херсонщине: вчера спасли полсотни животных

В первый день работы в затопленных районах Херсонщины харьковские зооволонтеры спасли 55 животных.

Об этом сообщили в «Порятунок тварин. Харків». По информации волонтеров, совместными усилиями с Nova Ukraine, UAnimals, львовскими волонтерами и жителями Херсона удалось эвакуировать 21 собаку, 14 кошек, 17 кур и 3 козы.

«Мы благодарим Харьков, Киев, Львов, Трускавец, Чернигов, Гайворон, Каменцы, Днепр, Ирпень, Ужгород, Чугуев, Никополь – города, которые предложили приютить у себя животных из Херсона», — поблагодарил волонтеры.

Волонтеры также рассказали, что вчера вечером попали под обстрел, и эвакуация животных остановилась.

Сегодня, 7 июня, волонтеры продолжают работать.

«Наша команда отправляется тремя экипажами на эвакуацию животных в самом затопленном районе Херсона – Остров. Вчера нам удалось спасти оттуда 5 собак», – отметили волонтеры.