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Работа харьковских зооволонтеров на Херсонщине: вчера спасли полсотни животных

Происшествия 11:48   08.06.2023
Виктория Яковенко
Работа харьковских зооволонтеров на Херсонщине: вчера спасли полсотни животных Фото: ГСЧС

В первый день работы в затопленных районах Херсонщины харьковские зооволонтеры спасли 55 животных.

Об этом сообщили в «Порятунок тварин. Харків». По информации волонтеров, совместными усилиями с Nova Ukraine, UAnimals, львовскими волонтерами и жителями Херсона удалось эвакуировать 21 собаку, 14 кошек, 17 кур и 3 козы.

«Мы благодарим Харьков, Киев, Львов, Трускавец, Чернигов, Гайворон, Каменцы, Днепр, Ирпень, Ужгород, Чугуев, Никополь – города, которые предложили приютить у себя животных из Херсона», — поблагодарил волонтеры.

Волонтеры также рассказали, что вчера вечером попали под обстрел, и эвакуация животных остановилась.

Сегодня, 7 июня, волонтеры продолжают работать.

«Наша команда отправляется тремя экипажами на эвакуацию животных в самом затопленном районе Херсона – Остров. Вчера нам удалось спасти оттуда 5 собак», – отметили волонтеры.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 11:48;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В первый день работы в затопленных районах Херсонщины харьковские зооволонтеры спасли 55 животных.".