Live
  • Четвер 08.06.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.19
    • 🟢

Півсотні тварин харківські зооволонтери вчора врятували на Херсонщині (відео)

Події 11:48   08.06.2023
Вікторія Яковенко
Півсотні тварин харківські зооволонтери вчора врятували на Херсонщині (відео) Фото: ДСНС

У перший день роботи в затоплених районах Херсонищини харківські зооволонтери врятували 55 тварин.

Про це повідомили в ГО «Порятунок тварин. Харків». За інформацією волонтерів, спільними зусиллями з Nova Ukraine, UAnimals, львівськими волонтерами та мешканцями Херсона вдалося евакуювати 21 собаку, 14 котів, 17 курей та 3 кози.

«Ми дякуємо Харкову, Києву, Львову, Трускавцю, Чернігову, Гайворону, Кам’янці, Дніпру, Ірпеню, Ужгороду, Чугуєву, Нікополю – містам, які запропонували прихистити у себе тварин із Херсона», – подякували волонтери.

Волонтери також розповіли, що вчора ввечері потрапили під обстріл, тож евакуація тварин зупинилася.

Сьогодні, 7 червня, волонтери продовжують працювати.

«Наша команда вирушає трьома екіпажами на евакуацію тварин у найзатопленішому районі Херсона – Острів. Вчора нам вдалося врятувати звідти 5 собак», – зазначили волонтери.

Читайте також: Харківські рятувальники тварин працюють на затопленій Херсонщині (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Півсотні тварин харківські зооволонтери вчора врятували на Херсонщині (відео)
Півсотні тварин харківські зооволонтери вчора врятували на Херсонщині (відео)
08.06.2023
Робота на Харківщині. ТОП-10 вакансій від Служби зайнятості
Робота на Харківщині. ТОП-10 вакансій від Служби зайнятості
08.06.2023
Воїни харківської 92 ОМБр дроном знищили ворожий БТР (відео)
Воїни харківської 92 ОМБр дроном знищили ворожий БТР (відео)
08.06.2023
Наслідки ракетного удару та обстрілів Харківщини: опубліковані фото
Наслідки ракетного удару та обстрілів Харківщини: опубліковані фото
08.06.2023
Патрульні зловили у Харкові двох ймовірних грабіжників
Патрульні зловили у Харкові двох ймовірних грабіжників
08.06.2023
Ракетний удар по Харківщині: Синєгубов показав наслідки (фото)
Ракетний удар по Харківщині: Синєгубов показав наслідки (фото)
08.06.2023

Новини за темою:

20:53
Збитки у 46 млрд грн. Що зробила РФ із природою, підірвавши Каховську ГЕС
12:04
Мер Первомайського заявляє про готовність приймати евакуйованих з Херсонщини
08:49
Харківські рятувальники тварин працюють на затопленій Херсонщині (відео)
13:07
У ДСНС розповіли, скільки людей врятували на Харківщині з-під завалів
08:13
Каховську ГЕС підірвали росіяни. Зеленський терміново скликає засідання РНБО

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Півсотні тварин харківські зооволонтери вчора врятували на Херсонщині (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 11:48;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У перший день роботи в затоплених районах Херсонищини харківські зооволонтери врятували 55 тварин.".