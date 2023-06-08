Півсотні тварин харківські зооволонтери вчора врятували на Херсонщині (відео)

У перший день роботи в затоплених районах Херсонищини харківські зооволонтери врятували 55 тварин.

Про це повідомили в ГО «Порятунок тварин. Харків». За інформацією волонтерів, спільними зусиллями з Nova Ukraine, UAnimals, львівськими волонтерами та мешканцями Херсона вдалося евакуювати 21 собаку, 14 котів, 17 курей та 3 кози.

«Ми дякуємо Харкову, Києву, Львову, Трускавцю, Чернігову, Гайворону, Кам’янці, Дніпру, Ірпеню, Ужгороду, Чугуєву, Нікополю – містам, які запропонували прихистити у себе тварин із Херсона», – подякували волонтери.

Волонтери також розповіли, що вчора ввечері потрапили під обстріл, тож евакуація тварин зупинилася.

Сьогодні, 7 червня, волонтери продовжують працювати.

«Наша команда вирушає трьома екіпажами на евакуацію тварин у найзатопленішому районі Херсона – Острів. Вчора нам вдалося врятувати звідти 5 собак», – зазначили волонтери.