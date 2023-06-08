Півсотні тварин харківські зооволонтери вчора врятували на Херсонщині (відео)
У перший день роботи в затоплених районах Херсонищини харківські зооволонтери врятували 55 тварин.
Про це повідомили в ГО «Порятунок тварин. Харків». За інформацією волонтерів, спільними зусиллями з Nova Ukraine, UAnimals, львівськими волонтерами та мешканцями Херсона вдалося евакуювати 21 собаку, 14 котів, 17 курей та 3 кози.
«Ми дякуємо Харкову, Києву, Львову, Трускавцю, Чернігову, Гайворону, Кам’янці, Дніпру, Ірпеню, Ужгороду, Чугуєву, Нікополю – містам, які запропонували прихистити у себе тварин із Херсона», – подякували волонтери.
Волонтери також розповіли, що вчора ввечері потрапили під обстріл, тож евакуація тварин зупинилася.
Сьогодні, 7 червня, волонтери продовжують працювати.
«Наша команда вирушає трьома екіпажами на евакуацію тварин у найзатопленішому районі Херсона – Острів. Вчора нам вдалося врятувати звідти 5 собак», – зазначили волонтери.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 11:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У перший день роботи в затоплених районах Херсонищини харківські зооволонтери врятували 55 тварин.".