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Зооволонтери з Харкова знайшли собі талісман, рятуючи тварин у Херсоні (відео)

Суспільство 09:21   09.06.2023
Олена Нагорна
Зооволонтери з Харкова знайшли собі талісман, рятуючи тварин у Херсоні (відео)

Харківські зоорятувальники відзвітували про результати другого дня евакуації в Херсонській області. Із затопленого району Острів у Херсоні забрали 51 тварину: 24 собаки, 21 кота, 5 кошенят та курку.

Курка, розповідають у групі “Порятунок тварин Харків”, рятувалася від повені на даху будинку і тепер є талісманом організації.

“Два наші екіпажі працюють у найбільш важкодоступному і складному місці – у мікрорайоні Острів, обходячи та досліджуючи його територію квадрат за квадратом. До евакуйованих учора 10 собак додалося ще 12, поки ми підбивали підсумки”, – повідомляють зоорятувальники.

Відео: “Порятунок тварин Харків”

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські зоорятувальники відзвітували про результати другого дня евакуації в Херсонській області. Із затопленого району Острів у Херсоні забрали 51 тварину: 24 собаки, 21 кота, 5 кошенят та курку.".