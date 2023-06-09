Зооволонтери з Харкова знайшли собі талісман, рятуючи тварин у Херсоні (відео)

Харківські зоорятувальники відзвітували про результати другого дня евакуації в Херсонській області. Із затопленого району Острів у Херсоні забрали 51 тварину: 24 собаки, 21 кота, 5 кошенят та курку.

Курка, розповідають у групі “Порятунок тварин Харків”, рятувалася від повені на даху будинку і тепер є талісманом організації.

“Два наші екіпажі працюють у найбільш важкодоступному і складному місці – у мікрорайоні Острів, обходячи та досліджуючи його територію квадрат за квадратом. До евакуйованих учора 10 собак додалося ще 12, поки ми підбивали підсумки”, – повідомляють зоорятувальники.

Відео: “Порятунок тварин Харків”