Як склалася доля бобрихи Поліни, яка приповзла по допомогу до людей (відео)
Бобриха Поліна, яку волонтери забирали зі Зміївської громади в Харків з підозрою на отруєння, одужала та повернулася до рідного середовища.
Про це повідомили у групі “Порятунок тварин Харків” та опублікували відео, як бобриха вже плаває у річці.
Відео, фото: “Порятунок тварин Харків”
Нагадаємо, що волонтери забрали хвору Поліну із села Омельченки Чугуївського району 10 квітня. Вона сама приповзла по допомогу до людей. У тварини діагностували підозру на отруєння.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 20:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бобриха Поліна, яку волонтери забирали зі Зміївської громади в Харків з підозрою на отруєння, одужала та повернулася до рідного середовища.".