Як склалася доля бобрихи Поліни, яка приповзла по допомогу до людей (відео)

Бобриха Поліна, яку волонтери забирали зі Зміївської громади в Харків з підозрою на отруєння, одужала та повернулася до рідного середовища.

Про це повідомили у групі “Порятунок тварин Харків” та опублікували відео, як бобриха вже плаває у річці.

Відео, фото: “Порятунок тварин Харків”

Нагадаємо, що волонтери забрали хвору Поліну із села Омельченки Чугуївського району 10 квітня. Вона сама приповзла по допомогу до людей. У тварини діагностували підозру на отруєння.