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Як склалася доля бобрихи Поліни, яка приповзла по допомогу до людей (відео)

Суспільство 20:17   01.05.2023
Олена Нагорна
Як склалася доля бобрихи Поліни, яка приповзла по допомогу до людей (відео)

Бобриха Поліна, яку волонтери забирали зі Зміївської громади в Харків з підозрою на отруєння, одужала та повернулася до рідного середовища.

Про це повідомили у групі “Порятунок тварин Харків” та опублікували відео, як бобриха вже плаває у річці.

Відео, фото: “Порятунок тварин Харків”

Нагадаємо, що волонтери забрали хвору Поліну із села Омельченки Чугуївського району 10 квітня. Вона сама приповзла по допомогу до людей. У тварини діагностували підозру на отруєння.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 20:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бобриха Поліна, яку волонтери забирали зі Зміївської громади в Харків з підозрою на отруєння, одужала та повернулася до рідного середовища.".