В 11 часов на Харьковщине прозвучат взрывы
Взрывы связаны с разминированием. О них предупредило руководство Балаклейской городской военной администрации.
«Сегодня, 01 мая, с 11:00 до 12:00 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи Байрака», — написали в telegram Балаклейской ГВА.
На Харьковщине продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обнаружили и уничтожили 19 взрывоопасных предметов, сообщили в службе.
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 10:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы связаны с разминированием. О них предупредило руководство Балаклейской городской военной администрации".