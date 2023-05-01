В 11 часов на Харьковщине прозвучат взрывы

Взрывы связаны с разминированием. О них предупредило руководство Балаклейской городской военной администрации.

«Сегодня, 01 мая, с 11:00 до 12:00 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи Байрака», — написали в telegram Балаклейской ГВА.

На Харьковщине продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обнаружили и уничтожили 19 взрывоопасных предметов, сообщили в службе.