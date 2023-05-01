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В 11 часов на Харьковщине прозвучат взрывы

Общество 10:50   01.05.2023
Оксана Горун
В 11 часов на Харьковщине прозвучат взрывы

Взрывы связаны с разминированием. О них предупредило руководство Балаклейской городской военной администрации.

«Сегодня, 01 мая, с 11:00 до 12:00 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов вблизи Байрака», — написали в telegram Балаклейской ГВА.

На Харьковщине продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обнаружили и уничтожили 19 взрывоопасных предметов, сообщили в службе.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 мая 2023 в 10:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы связаны с разминированием. О них предупредило руководство Балаклейской городской военной администрации".