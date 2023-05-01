Об 11 годині на Харківщині пролунають вибухи
Вибухи пов’язані із розмінуванням. Про них попередило керівництво Балаклійської міської військової адміністрації.
“Сьогодні, 01 травня, з 11:00 до 12:00 проводитиметься планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу Байрака”, – написали в телеграмі Балаклійської МВА.
На Харківщині продовжується розмінування. Минулої доби піротехніки ДСНС виявили та знищили 19 вибухонебезпечних предметів, повідомили в службі.
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Ви читали новину: «Об 11 годині на Харківщині пролунають вибухи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 10:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи пов’язані із розмінуванням. Про них попередило керівництво Балаклійської міської військової адміністрації".