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Об 11 годині на Харківщині пролунають вибухи

Суспільство 10:50   01.05.2023
Оксана Горун
Об 11 годині на Харківщині пролунають вибухи

Вибухи пов’язані із розмінуванням. Про них попередило керівництво Балаклійської міської військової адміністрації.

“Сьогодні, 01 травня, з 11:00 до 12:00 проводитиметься планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу Байрака”, – написали в телеграмі Балаклійської МВА.

На Харківщині продовжується розмінування. Минулої доби піротехніки ДСНС виявили та знищили 19 вибухонебезпечних предметів, повідомили в службі.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2023 в 10:50;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи пов’язані із розмінуванням. Про них попередило керівництво Балаклійської міської військової адміністрації".