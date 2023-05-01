Об 11 годині на Харківщині пролунають вибухи

Вибухи пов’язані із розмінуванням. Про них попередило керівництво Балаклійської міської військової адміністрації.

“Сьогодні, 01 травня, з 11:00 до 12:00 проводитиметься планове знищення вибухонебезпечних предметів поблизу Байрака”, – написали в телеграмі Балаклійської МВА.

На Харківщині продовжується розмінування. Минулої доби піротехніки ДСНС виявили та знищили 19 вибухонебезпечних предметів, повідомили в службі.