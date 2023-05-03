В Харькове на полтора часа закрывали суд: искали взрывчатку

3 мая в 9 утра поступило сообщение о заминировании Червонозаводского районного суда Харькова.

Суд временно прекращал работу. Из здания эвакуировали людей, сообщили на официальном сайте суда.

Информация о заминировании не подтвердилась. Проверку здания суда работники взрывотехнической службы завершили в 10:30.

В настоящее время суд работает в обычном режиме.