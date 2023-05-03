В Харькове на полтора часа закрывали суд: искали взрывчатку
3 мая в 9 утра поступило сообщение о заминировании Червонозаводского районного суда Харькова.
Суд временно прекращал работу. Из здания эвакуировали людей, сообщили на официальном сайте суда.
Информация о заминировании не подтвердилась. Проверку здания суда работники взрывотехнической службы завершили в 10:30.
В настоящее время суд работает в обычном режиме.
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 13:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 мая в 9 утра поступило сообщение о заминировании Червонозаводского районного суда Харькова.".