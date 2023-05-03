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В Харькове на полтора часа закрывали суд: искали взрывчатку

Происшествия 13:21   03.05.2023
Виктория Яковенко
В Харькове на полтора часа закрывали суд: искали взрывчатку

3 мая в 9 утра поступило сообщение о заминировании Червонозаводского районного суда Харькова.

Суд временно прекращал работу. Из здания эвакуировали людей, сообщили на официальном сайте суда.

Информация о заминировании не подтвердилась. Проверку здания суда работники взрывотехнической службы завершили в 10:30.

В настоящее время суд работает в обычном режиме.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 13:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 мая в 9 утра поступило сообщение о заминировании Червонозаводского районного суда Харькова.".