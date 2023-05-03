У Харкові на півтори години закривали суд: шукали вибухівку
03 травня о 9 ранку надійшло повідомлення щодо замінування Червонозаводського районного суду Харкова.
Суд тимчасово припиняв роботу. З будівлі евакуювали людей, повідомили на офіційному сайті суду.
Інформація щодо замінування Червонозаводського суду не підтвердилась. Перевірку будівлі суду працівники вибухотехнічної служби завершили о 10:30.
Наразі суд працює у звичайному режимі.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 13:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "03 травня о 9 ранку надійшло повідомлення щодо замінування Червонозаводського районного суду Харкова.".