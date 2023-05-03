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У Харкові на півтори години закривали суд: шукали вибухівку

Події 13:21   03.05.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові на півтори години закривали суд: шукали вибухівку

03 травня о 9 ранку надійшло повідомлення щодо замінування Червонозаводського районного суду Харкова.

Суд тимчасово припиняв роботу. З будівлі евакуювали людей, повідомили на офіційному сайті суду.

Інформація щодо замінування Червонозаводського суду не підтвердилась. Перевірку будівлі суду працівники вибухотехнічної служби завершили о 10:30.

Наразі суд працює у звичайному режимі.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 13:21;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "03 травня о 9 ранку надійшло повідомлення щодо замінування Червонозаводського районного суду Харкова.".