В Харькове нашли разбитым угнанный автомобиль
Патрульные полицейские обнаружили в Харькове припаркованный «ГАЗ», который в ориентировках значился как угнанный.
«Во время патрулирования Слободского района города на улице Матюшенко внимание полицейских роты ТОР привлек припаркованный автомобиль «ГАЗ». Автомобиль имел многочисленные повреждения. Патрульные установили, что автомобиль подпадал под имеющиеся полицейские ориентировки. В ходе проверки VIN номера стало известно, что транспортное средство разыскивают правоохранители. Согласно имеющимся базам данных, автомобиль находится в розыске за незаконное завладение», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.
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На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Далее делом займутся следователи.
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 10:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные полицейские обнаружили в Харькове припаркованный «ГАЗ», который в ориентировках значился как угнанный".