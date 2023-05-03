Live
  • Среда 03.05.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.11
    • 🟢

В Харькове нашли разбитым угнанный автомобиль

Происшествия 10:27   03.05.2023
Оксана Горун
В Харькове нашли разбитым угнанный автомобиль

Патрульные полицейские обнаружили в Харькове припаркованный «ГАЗ», который в ориентировках значился как угнанный.

«Во время патрулирования Слободского района города на улице Матюшенко внимание полицейских роты ТОР привлек припаркованный автомобиль «ГАЗ». Автомобиль имел многочисленные повреждения. Патрульные установили, что автомобиль подпадал под имеющиеся полицейские ориентировки. В ходе проверки VIN номера стало известно, что транспортное средство разыскивают правоохранители. Согласно имеющимся базам данных, автомобиль находится в розыске за незаконное завладение», — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

  • Читайте также: Пропавшую в Харькове девочку нашли в автобусе, направлявшемся в Днепр

    • На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Далее делом займутся следователи.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    20:06
    Полиция показала поле на Изюмщине, где погибли от подрыва двое мужчин (фото)
    12:17
    В Харькове водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
    21:30
    В Харькове обесточили кислородную подстанцию “инфекционки”: что с пациентами
    13:38
    Зарезал и увез тело на заброшенную дачу: на Харьковщине задержали убийцу
    20:20
    В Харькове чуть не выпал из окна ребенок: отец выпил настойку и уснул (видео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове нашли разбитым угнанный автомобиль»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 10:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Патрульные полицейские обнаружили в Харькове припаркованный «ГАЗ», который в ориентировках значился как угнанный".