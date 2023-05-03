У Харкові знайшли розбитим викрадений автомобіль
Патрульні поліціянти виявили в Харкові припаркований “ГАЗ”, який в орієнтуваннях значився як викрадений.
“Під час патрулювання Слобідського району міста, на вулиці Матюшенка, увагу поліцейських роти ТОР привернув припаркований автомобіль ГАЗ. Автівка мала чисельні пошкодження. Патрульні встановили, що автомобіль підпадав під наявні поліцейські орієнтування. Під час перевірки VIN номеру стало відомо, що транспортний засіб розшукують правоохоронці. Згідно з наявними базами даних автомобіль перебуває у розшуку за незаконне заволодіння“, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківщини.
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На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Далі справою займуться слідчі.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 10:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Патрульні поліціянти виявили в Харкові припаркований “ГАЗ”, який в орієнтуваннях значився як викрадений".