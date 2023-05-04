Live
  • Четверг 04.05.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.37
    • 🟢

Пропала на 5 дней: девочка с Чугуевщины сбежала в Харьков к другу из соцсетей

22:35   04.05.2023
Елена Нагорная
Пропала на 5 дней: девочка с Чугуевщины сбежала в Харьков к другу из соцсетей Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Правоохранители разыскали 15-летнюю девочку из села Зарожное Чугуевского района Харьковской области, о пропаже которой заявила на пятый день ее мать.

Девочка ушла из дома 29 апреля, сказав матери, что будет ночевать у подруги. Однако ребенок не вернулся, и на пятый день женщина обратилась к правоохранителям, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Девочку нашли спустя несколько часов. Она была в Харькове, у парня, с которым познакомилась в соцсетях.

«Они переписывались и он пригласил ее в гости. Девочка согласилась и сбежала из дома. Беглянку полицейские доставили домой, передали родителям и провели профилактическую беседу с семьей», — рассказали в полиции.

Читайте также: Гуляла в торговом центре: в Харькове полиция всю ночь искала девочку-подростка

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

22:35
Пропала на 5 дней: девочка с Чугуевщины сбежала в Харьков к другу из соцсетей
22:08
Где увидеть сожженную технику РФ: в Харькове открыли сразу две выставки (фото)
21:22
На Харьковщине активно создают новые семьи: в апреле — 800 браков (фото)
20:42
Разрушенный мост под Чугуевом отстроили: доехать в Печенеги стало проще (фото)
20:09
Обстановка в Бахмуте сверхтяжелая — командир харьковской 127-й бригады ТрО

  • Категории: Без рубрики; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Пропала на 5 дней: девочка с Чугуевщины сбежала в Харьков к другу из соцсетей»; из категории на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 22:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскали 15-летнюю девочку из села Зарожное Чугуевского района Харьковской области, о пропаже которой заявила на пятый день ее мать.".