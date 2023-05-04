Пропала на 5 дней: девочка с Чугуевщины сбежала в Харьков к другу из соцсетей

Правоохранители разыскали 15-летнюю девочку из села Зарожное Чугуевского района Харьковской области, о пропаже которой заявила на пятый день ее мать.

Девочка ушла из дома 29 апреля, сказав матери, что будет ночевать у подруги. Однако ребенок не вернулся, и на пятый день женщина обратилась к правоохранителям, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Девочку нашли спустя несколько часов. Она была в Харькове, у парня, с которым познакомилась в соцсетях.

«Они переписывались и он пригласил ее в гости. Девочка согласилась и сбежала из дома. Беглянку полицейские доставили домой, передали родителям и провели профилактическую беседу с семьей», — рассказали в полиции.