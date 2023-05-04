Пропала на 5 дней: девочка с Чугуевщины сбежала в Харьков к другу из соцсетей
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Правоохранители разыскали 15-летнюю девочку из села Зарожное Чугуевского района Харьковской области, о пропаже которой заявила на пятый день ее мать.
Девочка ушла из дома 29 апреля, сказав матери, что будет ночевать у подруги. Однако ребенок не вернулся, и на пятый день женщина обратилась к правоохранителям, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Девочку нашли спустя несколько часов. Она была в Харькове, у парня, с которым познакомилась в соцсетях.
«Они переписывались и он пригласил ее в гости. Девочка согласилась и сбежала из дома. Беглянку полицейские доставили домой, передали родителям и провели профилактическую беседу с семьей», — рассказали в полиции.
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 22:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскали 15-летнюю девочку из села Зарожное Чугуевского района Харьковской области, о пропаже которой заявила на пятый день ее мать.".